Snowboard-Weltcup : Langenhorst und Hofmeister sorgen für deutschen Doppelerfolg

Scuol Die deutschen Snowboarderinnen haben in Scuol einen überraschenden Doppelerfolg gefeiert. Carolin Langenhorst vom WSV Bischofswiesen gewann das Finale des Parallel-Riesenslaloms in der Schweiz gegen ihre Team- und Clubkollegin Ramona Hofmeister und feierte im 73. Weltcup-Rennen den ersten Sieg.

„Ich bin sprachlos“, sagte die überglückliche Langenhorst, nachdem sie direkt nach der Zieleinfahrt ungläubig die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen hatte. „Unbeschreiblich! Einfach nur geil! Hammer!“ Schon in der Qualifikation am Vormittag war die 26-Jährige zur Bestzeit gefahren. Vor dem Finale habe sie dann versucht, nicht an den möglichen Sieg zu denken und locker zu bleiben, berichtete die Premieren-Siegerin.