Golf : Langer holt 44. Senioren-Titel: Noch ein Sieg zum Rekord

Boca Raton Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer ist nur noch einen Sieg vom nächsten Rekord auf der PGA Tour Champions entfernt.

Der 65 Jahre alte Anhausener gewann am Sonntag das Turnier in seiner US-Wahlheimat Boca Raton in Florida und feierte seinen 44. Titel bei den über 50-Jährigen. Damit fehlt dem Masters-Sieger von 1985 und 1993 nur noch ein Erfolg zur Bestmarke der US-Legende Hale Irwin, der 45 Turniere auf der US-Senioren-Tour gewann.