Golf-Turnier bei München Langers emotionaler Abschied: „Traum wahr geworden“

Nachdem der aus Anhausen bei Augsburg stammende Langer in der ersten Runde mit 71 Schlägen einen Schlag unter Par geblieben war, fing er auch in Runde zwei gut an. Dann unterliefen ihm aber gleich zwei Bogeys nacheinander, also er blieb zweimal einen Schlag über Par. Damit fiel der zweimalige Major-Sieger entscheidend zurück.