Weltcup in Lillehammer : Langläuferin Carl gelingt bester Sprint der Karriere

Weltcup in Lillehammer

Victoria Carl in Lillehammer bei Zieleinlauf. Foto: Heiko Junge/NTB/dpa

Lillehammer Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat ihr bestes Weltcup-Ergebnis in einem Sprint eingefahren. Die 27-Jährige schaffte es im norwegischen Lillehammer ins Finale und belegte dort den fünften Platz.

Katharina Hennig, die am Vortag über zehn Kilometer in der freien Technik Zweite geworden war, verzichtete auf einen Start im Sprint. Hennig und Carl hatten gemeinsam bei den Olympischen Winterspielen in China im Februar die Goldmedaille im Team-Sprint gewonnen.