Ski nordisch : Langläuferin Carl in Toblach auf Rang sieben

Langläuferin Carl in Toblach auf Rang sieben

In Toblach überzeugte Victoria Carl mit einer Platzierung unter den besten Zehn. Foto: Daniel Karmann/dpa

Toblach Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat einen Tag nach ihrem starken Sprint-Ergebnis auch über die längere Strecke überzeugt.

Carl belegte im italienischen Toblach über zehn Kilometer in der freien Technik den siebten Platz und lag 41,6 Sekunden hinter der schwedischen Siegerin Ebba Andersson.

Andersson gewann vor der Amerikanerin Jessica Diggins und Norwegens Ingvild Flugstad Oestberg. Carl hatte am Freitag im Sprint das Halbfinale erreicht. Ihre Teamkollegin Laura Gimmler schaffte es in den Endlauf und wurde in diesem Sechste.