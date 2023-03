Weltcup Langläuferin Hennig Zweite im schwedischen Falun

Für Hennig, die bei Olympia 2022 in Peking Gold im Teamsprint und Silber in der Staffel gewann, war es bereits der vierte Podestplatz in diesem Winter. Im November in Ruka wurde sie Dritte, im Dezember in Lillehammer Zweite, im Januar gewann sie in Val di Fiemme eine Etappe bei der bedeutenden Tour de Ski.