Basketball-Superstar : LeBron James droht wochenlanger Ausfall in der NBA

Los Angeles Den Los Angeles Lakers droht in der nordamerikanischen Profiliga NBA ein wochenlanger Ausfall von Basketball-Superstar LeBron James. Das berichtete unter anderen die US-Nachrichtenagentur AP mit Bezug auf eine anonyme, aber mit der Situation vertrauten Person.

Der 38-jährige James hatte sich beim 111:108-Sieg der Lakers gegen die Dallas Mavericks am vergangenen Sonntag am rechten Fuß verletzt. Der viermalige NBA-Meister hatte die Halle humpelnd verlassen.

James postet bandagierten Fuß auf Instagram

Der Starspieler der NBA, der vor drei Wochen Kareem Abdul-Jabbar als besten Punktesammler in der Liga-Historie abgelöst hatte, wird im Auswärtsspiel in der Nacht zum Mittwoch bei den Memphis Grizzlies in jedem Fall fehlen. Das kündigten die Lakers bereits an.