Leichtathletik-WM Leichtathleten missglückt Trendwende - Nullnummer bei WM

„Wir haben wieder Leistungen mit dabeigehabt, die in den Vorjahren immer zu einer Medaille gereicht hätten“, sagte Team-Kapitänin Lückenkemper. „Diese extreme Leistungsentwicklung in einigen Disziplinen - der Sport entwickelt sich immer weiter, sei es über Schuhe oder über Trainingswissenschaft. Das ist eine Entwicklung, die wir aktuell natürlich auch mitbekommen.“ Vier fünfte Plätze des Teams kamen dem Podest vor dem Schluss-Akt am Sonntag noch am nächsten.