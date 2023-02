Rodeln : Loch kann Aufholjagd nicht mit Gesamtsieg krönen

Am Ende wurde es für Felix Loch Rang zwei im Gesamtweltcup. Foto: Christopher Neundorf/dpa

Winterberg Die deutschen Rodlerinnen und Rodler haben auch beim Saison-Finale in Winterberg geglänzt. In den Weltcup-Gesamtwertungen gibt es viele gute Plätze.

Julia Taubitz küsste innig den Pokal für ihren Sieg im Rodel-Gesamtweltcup vor ihren Teamkolleginnen Dajana Eitberger und Weltmeisterin Anna Berreiter. Felix Loch konnte seine Aufholjagd hingegen nicht krönen.

Der dreimalige Olympiasieger verpasste seinen achten Gesamt-Erfolg und wurde Zweiter mit 767 Punkten hinter dem Italiener Dominik Fischnaller (812), aber vor seinem Teamkollegen Max Langenhan (685). Der zu Saisonbeginn verletzt pausierende Vize-Weltmeister Langenhan holte sich am Sonntag in Winterberg mit Bahnrekord seinen sechsten Weltcup-Sieg in Serie. „Fantastisch, nach so einer Saison hätte das niemand gedacht“, sagte er.

Wendl/Artl erstmals seit 2016 Gesamtweltcupsieger

Mit dem vierten Sieg in Serie sicherte sich das Doppelsitzer-Duo Tobias Wendl und Tobias Artl souverän die große Kristallkugel vor den Teamkollegen Toni Eggert und Sascha Benecken. „Nach so langer Zeit ist das ein geiles Gefühl. Wir haben am Ende eine starke Saison hingelegt.“ Das Berchtesgadener Duo hatte 2016 letztmals den Doppelsitzer-Gesamtweltcup gewonnen.

Bei den Doppelsitzer-Damen stand der Weltcup-Gesamtsieg der Italienerinnen Andrea Voetter/Marion Oberhofer bereits fest. Die Oberhof-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal wurden Gesamt-Dritte - und Zweite beim Rennen in Winterberg.

Damen feiern Dreifacherfolg - Eitberger wechselt

Bei den Einsitzern gab es gar einen Dreifacherfolg. Julia Taubitz (26), Dajana Eitberger (32) und Anna Berreiter (23) waren nicht mehr von den ersten drei Plätzen der Saison-Wertung zu verdrängen - Taubitz führte mit einem Vorsprung von 90 Zählern. „Das Ziel, nur unten ankommen zu müssen, löst einen gewissen Druck aus“, sagte sie und war deshalb glücklich über ihren erneuten Gesamt-Erfolg.

Von Bundestrainer Norbert Loch gab es Blumen für Dajana Eitberger, die in den Doppelsitzer wechselt. Ich freue mich jetzt wirklich auf die Herausforderung“, sagte sie. In der kommenden Saison wird sie zusammen mit der Berchtesgadenerin Saskia Schirmer antreten. In der Teamstaffel musste sich Deutschland in Winterberg Österreich geschlagen geben - in der Gesamtwertung reichte es aber zum Erfolg.

