Biathlon : „Macht mir immer noch Spaß“: Doll hängt noch ein Jahr dran

Nove Mesto Der frühere Biathlon-Weltmeister Benedikt Doll wird seine Karriere nach dieser Saison noch nicht beenden. „Ich werde noch ein Jahr machen. Danach ist es dann aber vorbei“, sagte der 32-Jährige in einem Interview der „Sportschau“.

In Oberhof blieben die Herren des Deutschen Skiverbandes zum ersten Mal seit 1976 ohne eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Beim am Donnerstag (16.10 Uhr/ARD und Eurosport) beginnenden drittletzten Weltcup der Saison in Nove Mesto soll es für Doll wieder besser laufen. „Wenn alles perfekt läuft, dann ist das Podium möglich. In die Top-Ten oder Top-15 zu laufen, das ist jedoch die Zielsetzung“, sagte Doll. „Ich will mir schon noch mal beweisen, dass es gut geht. Spiel und Spaß ist das hier nicht.“