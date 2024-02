Hallenhockey-EM „Machtdemonstration“: 17. Titel für deutsches Männer-Team

Damit blickt der DHB zu Beginn des Olympia-Jahres auf 15 erfolgreiche Monate zurück mit dem WM-Titelgewinn der Männer im Januar 2023 als Höhepunkt. Zudem gewannen die Damen die letzte Hallen-EM und wurden EM-Dritte beim Heimturnier in Mönchengladbach. Die U21-Junioren wurden 2023 Weltmeister. Das Olympia-Ticket für die Sommerspiele in Paris holten beide deutschen Teams souverän mit dem jeweiligen Gewinn der Qualifikationsturniere. In der nächsten Woche können dann die Hockey-Frauen ihren EM-Titel beim Turnier in Berlin verteidigen.