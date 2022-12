Handball-Bundesliga : Magdeburg gewinnt in Berlin - Kiel neuer Tabellenführer

Berlin/Kiel Der THW Kiel übernimmt in der Handball-Bundesliga die Tabellenführung, weil Meister Magdeburg das Topspiel in Berlin gewinnt. Eine Erfolgsmeldung gibt es aber auch für die Füchse.

Mit 28:4 Punkten schob sich der THW in der Tabelle an den Berlinern (27:5) vorbei. Neben dem Spitzenduo und dem Meister aus Magdeburg (23:5), der zwei Spiele weniger ausgetragen hat als die Rivalen, mischen auch die Rhein-Neckar Löwen (25:7) weiter im Titelkampf mit. Die Mannheimer besiegten Frisch Auf Göppingen mit 36:33 (22:15).

Verdienter Sieg des SCM

Magdeburg demonstrierte in Berlin seine Klasse und jubelte am Ende verdient über zwei Punkte. „Wir waren nach 15 Minuten voll im Spiel drin und die bessere Mannschaft. Die Tabelle sieht jetzt wesentlich schöner aus. Wir sind in Schlagdistanz geblieben“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert nach dem Sieg am Sky-Mikrofon.