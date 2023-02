Handball-Bundesliga : Magdeburg patzt im Titelkampf - Berlin weiter Spitze

Leipzig/Berlin Die Füchse Berlin werfen sich bei einem Kantersieg gegen Melsungen für das Topspiel in Magdeburg warm. Der Meister hingegen verliert in Leipzig und damit wichtige Punkte.

Der Meister verlor das Ost-Derby beim SC DHfK Leipzig mit 32:33 (16:15) und hat als Tabellenvierter nun 31:7 Punkte auf dem Konto. „Das tut extrem weh. Es war insgesamt kein gutes Spiel von uns. Wir waren auch mental nicht in Höchstform und haben absolut verdient verloren“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert beim Pay-TV-Sender Sky.

Leipzig mischt sich in Titelkampf ein

Vor 6000 Zuschauern war der Titelverteidiger dieses Mal weit von einer meisterlichen Form entfernt. „Wir haben zu viele technische Fehler gemacht und hatten gerade in der zweiten Halbzeit extreme Probleme, das Leipziger Angriffsspiel in den Griff zu bekommen“, kritisierte Wiegert. Da halfen am Ende auch elf Tore von Kay Smits nichts.