Handball-Bundesliga Magdeburger Siegesserie reißt in Melsungen

Der Hauptstadt-Club gab am Abend beim 29:29 (14:15) gegen Frisch Auf Göppingen ebenfalls einen Zähler ab. Dabei gaben die Berliner in den letzten drei Minuten noch eine Drei-Tore-Führung aus der Hand. Grund zur Freude hatte nur Linksaußen Hans Lindberg. Der Bundesliga-Rekordschütze knackte in der Anfangsphase die 3000-Tore-Marke.