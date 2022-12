NBA : Magic holen vierten Sieg in Serie - Curry verletzt sich

Magic holen vierten Sieg in Serie - Curry verletzt sich

Bogdan Bogdanovic (r) von den Atlanta Hawks versucht an Franz Wagner von den Orlando Magic vorbeizukommen. Foto: John Raoux/AP/dpa

Orlando Die Orlando Magic haben erstmals seit zwei Jahren wieder vier NBA-Spiele in Serie gewonnen. Auch dank guter Leistungen der Berliner Brüder Franz und Moritz Wagner holte das Team ein 135:124 gegen die Atlanta Hawks.

Isaiah Hartenstein siegte mit den New York Knicks 128:120 nach Verlängerung gegen die Chicago Bulls. Hartenstein kam auf 6 Punkte und 8 Rebounds. Für die Knicks war es der fünfte Sieg in Serie - kein Team in der Eastern Conference hat derzeit einen besseren Lauf.