Basketball Manila-Ticket aus der Lounge: DBB-Team im WM-Viertelfinale

Damit ist der weitere Fahrplan für Deutschland klar: Am Sonntag (13.10 Uhr/Magentasport) geht es in Okinawa gegen die Slowenen und Starspieler Luka Doncic um den Gruppensieg. Am Montag dann nach Manila, wo nicht nur WM-Medaillen vergeben werden, sondern auch Tickets für Olympia 2024. „Wir stehen bei 4:0-Siegen und das in dieser harten Gruppe. Wir haben das verdient und haben das heute geschafft. Uns geht es jetzt noch um den ersten Platz“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert. „Wir klettern auf den Berg und wir sind vielleicht bei 60 Prozent. Wir müssen weitermachen.“