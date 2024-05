Leichtathletik Marathon-Star: Schlaflose Nächte nach Social-Media-Hass

Der zweimalige Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge hat einem Medienbericht zufolge um das Leben seiner Familie gefürchtet. Er sei in den sozialen Medien mit dem Tod seines sportlichen Rivalen Kelvin Kiptum in Verbindung gebracht worden, sagte der Kenianer in einem Interview des britischen Senders BBC. Ihm sei gedroht worden, dass seiner Familie und ihm etwas angetan werde.