Wintersport : Marte Olsbu Röiseland kehrt in Biathlon-Weltcup zurück

Oslo Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland kehrt nach ihrer gesundheitlichen Zwangspause in den Weltcup zurück. Die 32-Jährige wird beim ersten Weltcup im neuen Jahr vom 5. bis 8. Januar im slowenischen Pokljuka dabei sein, wie der norwegische Verband mitteilte.

„Sie hat in den letzten Monaten phänomenale Arbeit geleistet und ihr Körper reagiert endlich auf das harte Training. Wir sind sehr gespannt, was sie in Pokljuka erreichen kann“, sagte Nationalmannschaftsmanager Per Arne Botnan.