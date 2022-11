Ehemaliger Skisprung-Star : Martin Schmitt: Entwicklungen sprechen nicht für Wintersport

Wisla Der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt sorgt sich mit Blick auf den Klimawandel um die Zukunft des Wintersports: „Die Entwicklungen sprechen jetzt nicht für den Wintersport. In gewissen Regionen wird das mit Schwierigkeiten verbunden sein, was den Wintersport angeht.“

„Man muss mal abwarten. Mit dem Skispringen haben wir einen Sport, bei dem der Aufwand für die Präparation nicht so hoch ist“, sagte Schmitt vor dem Saisonauftakt in Wisla der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Wochenende wird in Polen auf Matten statt wie sonst üblich auf Kunstschnee gesprungen.