Bonner Kanu-Olympiasieger : Rendschmidt gewinnt Silber mit dem Vierer bei der WM in Kanada

Mit Medaillen kennt sich Max Rendschmidt aus: Bei der WM in Kanada holte er Silber mit dem Kanu-Vierer. Auf dem Foto beißt er in seine Olympia-Goldmedaille von Japan. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Max Rendschmidt hat allen Grund zum Feiern. Mit dem Vierer wurde der Bonner Rennkanute Vize-Weltmeister in Kanada.

Zeit für Trübsal fand Max Rendschmidt nicht. Dazu hatte er auch gar keinen Grund. Im Gegenteil. „Wir werden gebührend feiern“, sagte der Rennkanu-Olympiasieger. Zwar konnte er seiner umfangreichen Medaillensammlung kein weiteres goldenes Edelmetall hinzufügen, aber gemeinsam mit seinen Partnern im Vierer gewann der Bonner Silber bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Halifax. Das deutsche Boot überquerte hinter den Spaniern, die Rendschmidt und Co. noch in Japan bei den Sommerspielen vor einem Jahr hinter sich gelassen hatten, als Zweites die Ziellinie. „Wir sind super froh über den zweiten Platz“, sagte der 28-Jährige dem GA.

Nächster Höhepunkt: Heim-EM in München

Und der Blick richtet sich auch schon nach vorn. In nicht einmal zwei Wochen steht mit der Heim-EM in München (18. - 21. August ) ein weiterer Jahreshöhepunkt für die Kanuten an. „Der Start bei der EM wird wieder ein Highlight“, sagte Rendschmidt, „hoffentlich können wir in München eine Zugaben geben.“ Dann als Vize-Weltmeister.