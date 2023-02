Brooklyn Nets : Medien: Basketball-Star Irving will wechseln

Will die Brooklyn Nets laut Medienberichten verlassen: Kyrie Irving. Foto: Darron Cummings/AP/dpa

New York Basketball-Starspieler Kyrie Irving will die Brooklyn Nets laut übereinstimmenden Medienberichten schnellstmöglich verlassen. Die Portale ESPN und „The Athletic“ berichteten am Freitagabend, dass der 30-Jährige innerhalb der nächsten Woche auf einen sogenannten Trade zu einem anderen Team in der nordamerikanischen Profiliga NBA pocht.

Irving spielt bei den Nets in New York mit Superstar Kevin Durant zusammen, das Team liegt derzeit auch auf Playoff-Kurs.

Der Aufbauspieler läuft seit 2019 für die Nets auf. Sein größter Erfolg war die Meisterschaft 2016 mit den Cleveland Cavaliers an der Seite von LeBron James. Die Wechselfrist für Trades endet in der NBA am kommenden Donnerstag.

© dpa-infocom, dpa:230203-99-468076/2

(dpa)