US Open „Mental am Limit“: Sabalenka krönt emotionales Jahr

Doch der volle Fokus auf den Sport führte in die Überlastung des Körpers. Für Wimbledon musste sie wegen Problemen mit der rechten Schulter absagen, auch bei Olympia in Paris trat sie nicht an. Erst auf dem geliebten Hartplatz kehrte Sabalenka wieder zu alter Stärke zurück und gewann als erste Spielerin seit Angelique Kerber 2016 in einer Saison sowohl die Australian Open als auch die US Open.