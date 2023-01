American Football : Miami Dolphins sichern sich letzten Platz in NFL-Playoffs

Miami Dolphins sichern sich letzten Platz in NFL-Playoffs

Die Miami Dolphins sicherten sich den letzten Playoff-Platz in der NFL. Foto: Jim Rassol/AP/dpa

Miami Das Football-Team der Miami Dolphins hat sich dank eines 11:6-Sieges gegen die NY Jets zum ersten Mal seit sechs Jahren für die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NFL qualifiziert.

Die Dolphins profitierten von der zeitgleichen 23:35-Niederlage der New England Patriots bei den Buffalo Bills und sicherten sich so das letzte Playoffs-Ticket in der AFC.