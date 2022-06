Diamond League : Mihambo nur Fünfte bei WM-Generalprobe in Stockholm

Mihambo nur Fünfte bei WM-Generalprobe in Stockholm

Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin war Mihambo zuletzt 6,85 Meter gesprungen. Foto: Soeren Stache/dpa

Stockholm Weitspringerin Malaika Mihambo hat den letzten großen Test vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften nur auf Platz fünf beendet.

Beim Diamond-League-Meeting in Stockholm vergab die Titelverteidigerin indes den durchaus möglichen Erfolg. Olympiasiegerin Mihambo landete zweimal bei 6,72 Metern, sprang dabei aber einmal noch vor dem Brett ab und verschenkte mehr als 20 Zentimeter. Den Sieg holte die zweimalige Hallen-WM-Dritte Lorraine Ugen aus Großbritannien mit 6,81 Metern. Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin war Mihambo zuletzt 6,85 Meter gesprungen.

Die WM in Eugene beginnt am 15. Juli, der Deutsche Leichtathletik-Verband wird sein Aufgebot am 1. Juli bekanntgeben.