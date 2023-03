Ski nordisch : Mit Fabelflug an die Spitze: Riiber dominiert Kombination

Mit Fabelflug an die Spitze: Riiber dominiert Kombination

Planica Dank eines Fabelflugs auf 147 Meter ist der norwegische Ausnahme-Kombinierer Jarl Magnus Riiber auf dem Weg zu seiner vierten Goldmedaille bei der WM im slowenischen Planica.

Der 25-Jährige liegt nach dem Skispringen auf der Normalschanze 36 Sekunden vor dem zweitplatzierten Japaner Ryota Yamamoto. „Ein Sprung wie an der Schnur gezogen“, sagte der beeindruckte WM-Rekordmedaillengewinner Eric Frenzel in der ARD. „Einfach der Wahnsinn.“ Olympiasieger Vinzenz Geiger sagte: „Er ist in einer anderen Liga auf der Schanze zurzeit - allen Respekt.“