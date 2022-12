Rocket League : Moist verliert Final-Krimi gegen Gen.G im RLCS Fall Major

Rotterdam Vor dem Finale zeigte sich Moist noch siegessicher: „Es ist ein kostenloser Sieg“, sagte Joyo. Doch dann kam es deutlich anders im Finale des Fall Majors der Rocket League Championship Series.

Moist Esports hat gegen Gen.G im Finale des Rocket League Championship Series Fall Majors in Rotterdam verloren. Mit 2:4 (3:1; 0:1; 1:2; 2:1; 1:4; 2:3) verlor das europäische E-Sport-Team gegen das englisch-amerikanische Mixteam.

RLCS Fall Major: Moist verliert in Overtime

Bereits in den Spielen davor entdeckten die europäischen Spieler einen Rhythmus für sich, der Siegeschancen öffnete. Stark startete Moist auf der ersten Karte und gewann die Runde durch ein starkes Teamspiel mit 3:1. Auf der zweiten und dritten Karte wurde besonders die Verlängerung zum Verhängnis der Spieler. Beide Male holte sich Gen.G den Sieg in der Overtime und riss das Momentum von Moist an sich.