Nachfolger von Herbert Mumbrú neuer Basketball-Bundestrainer: „Chemie behalten“

Die Fußstapfen seines Vorgängers sind groß. Denn in den drei Jahren unter dem Kanadier Herbert, der nach den Sommerspielen den deutschen Double-Gewinner FC Bayern München übernimmt, erlebten Dennis Schröder & Co. mit dem WM-Titel im vergangenen Jahr, EM-Bronze 2022 und Olympia-Rang vier in Paris einen beinahe schon unglaublichen Höhenflug.