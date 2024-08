Basketball Mumbrú wer? Spanier soll Basketball-Bundestrainer werden

Als Spieler war Álex Mumbrú Teil der goldenen spanischen Generation. Jetzt soll der frühere Welt- und Europameister als Nachfolger von Erfolgscoach Gordon Herbert die deutschen Basketballer weiter in der Weltspitze etablieren. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der 45-Jährige am Donnerstag in Berlin auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Das melden neben dem „Hamburger Abendblatts“ und der „Bild“ auch spanische Medien. Der Verband, der am Dienstag ins Fünf-Sterne-Hotel am Steinplatz in Berlin-Charlottenburg eingeladen hatte, kommentierte die Berichte nicht.