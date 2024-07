Tennis Murrays Wimbledon-Abschied: Emotionen und Doppel-Niederlage

„Ich war unglaublich gesegnet, in dieser Zeit zu spielen“, sagte Murray über seine Rivalität mit Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal: „Es ist unglaublich gewesen, Teil einiger der Matches bei den Grand Slams gewesen zu sein.“ Murray verriet auch ein paar Anekdoten. So sei der Titel 2016 sein liebster gewesen: „Ich erinnere mich nicht mehr an viel von der Nacht. Ich hatte ein paar Drinks und musste mich auf dem Weg nach Hause leider im Taxi übergeben.“