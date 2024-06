Motorsport Mythos Le Mans mit Mick Schumachers Premiere

Ein starkes Rennen in Le Mans könnte Mick Schumachers Position auf dieser Liste sicherlich noch mal verbessern. Noch steht er in der Langstrecken-WM ohne Punkte da, an der Spitze liegt Landsmann André Lotterer mit seinen Teamkollegen. Im Porsche strebt er nun seinen vierten Triumph in Le Mans an. Auch sonst ist die Konkurrenz namhaft, erfahren und mit Meriten geschmückt. In der Hypercar-Kategorie ist etwa der ehemalige Formel-1-Champion Jenson Button mit dabei, in der GT3 Motorrad-Superstar und Neunfach-Weltmeister Valentino Rossi.