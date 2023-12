Turnier in London Nach 2:0-Führung: Schindler bei Darts-WM ausgeschieden

In der Runde der letzten 16 bekommt es der ungesetzte Außenseiter Williams mit dem Sieger der Partie zwischen dem Australier Damon Heta gegen Berry van Peer aus den Niederlanden zu tun. Heta und van Peer spielen erst am Freitag gegeneinander, das Achtelfinale wird demnach erst am Samstag ausgetragen.