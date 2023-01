Handball-WM : Nach Argentinien-Gala: DHB-Team bereit für Niederlande

Kattowitz Deutschland gegen Niederlande hat vor allem im Fußball immer viel Brisanz. Nun kommt es bei der Handball-WM zum Duell der Nachbarn. Das DHB-Team kann schon das Ticket fürs Viertelfinale lösen.

„Es ist ein Nachbarschafts-Duell, dass nicht den gleichen Klassiker-Charakter hat wie im Fußball. Da gibt es eine größere Rivalität“, sagte Wolff vor dem zweiten Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) in Kattowitz. „Aber natürlich wollen wir unseren Nachbarn nach Hause schicken.“

Bundestrainer Alfred Gislason wollte sich zwar nicht auf Rechenspiele einlassen, doch die sind auch gar nicht nötig. Bei einem Sieg steht die deutsche Mannschaft vorzeitig in der K.o.-Phase des bisher so verheißungsvoll verlaufenen Turniers in Polen und Schweden. „Es fühlt sich natürlich gut an, alles in der eigenen Hand zu haben. Wir haben uns die gute Ausgangsposition hart erarbeitet und wollen aus eigener Kraft ins Viertelfinale“, sagte Kapitän Johannes Golla.