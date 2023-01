Wintersport : Nach Corona-Jahren: Kitzbühel bereit für die große Ski-Sause

Kitzbühel Die Fans kehren zurück, der Schnee verdeckt die Klima-Sorgen. Bei den Hahnenkamm-Rennen steht wohl tatsächlich wieder der Sport im Fokus. Den Deutschen drohen beim Ski-Spektakel aber Nebenrollen.

Preisgelder von einer Million Euro warten

Klima-Diskussion spielt keine große Rolle

Vor allem lebt er vom Schnee. Und von dem gab's in Kitzbühel, anders als an vielen anderen Weltcup-Orten im bisherigen Saisonverlauf, seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch genug. Generell stellt der Klimawandel auch die Organisatoren der berühmtesten Abfahrtsrennen der Welt vor große Herausforderungen.

Favoriten kommen aus Norwegen und der Schweiz

Nebenrollen nehmen wohl auch die deutschen Speed-Herren ein. Vor den Höhepunkten der Saison in Kitzbühel und bei der WM in Frankreich in zweieinhalb Wochen kriseln sie. „Wir müssen technisch sauberer fahren und uns wieder mehr am Limit bewegen“, sagte Coach Schwaiger. „Wir haben definitiv andere Ansprüche als 15., 20. oder 30. zu werden.“