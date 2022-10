Start im Weltcup : Nach Karriereende 2021: Snowboarderin Loch gibt Comeback

München Die deutsche Snowboarderin Cheyenne Loch hat rund eineinhalb Jahre nach dem Rücktritt vom Profisport ihr Comeback angekündigt.

Wie Snowboard Germany mitteilte, will die 28-Jährige, die in ihrer Karriere bislang sechs Podestplätze holte, in diesem Winter wieder in Weltcups starten. „Ich will ohne Druck auffahren. Aber zur WM nach Georgien will ich natürlich schon“, äußerte Loch. Ein Weltcup-Sieg fehlt der Deutschen noch.