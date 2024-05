Abschied Nach Olympia: Gold-Coach Herbert verlässt Basketballer

In der Vorrunde geht es unter anderem gegen Gastgeber Frankreich - später winken dann Duelle mit Goldfavoriten wie die USA oder Serbien. Die Amerikaner wollen sich für das Halbfinal-Aus bei der WM 2023 just gegen Deutschland revanchieren und haben einige der besten Spieler dieses Jahrtausends nominiert. „Es ist ein großes Spektakel für den Basketball in der Welt, dass die USA diese Spieler mitbringen“, sagte Herbert jüngst.