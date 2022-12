Eishockey : Nach Russell-Aus: Augsburger Panther holen Suikkanen

Augsburg Die Führungsetage bei den Augsburger Panthern reagiert. Eishockey-Trainer Peter Russell muss am Tag vor Weihnachten gehen. Sein Nachfolger ist schnell gefunden: Es ist ein erfahrener Finne.

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, erfolgte das Ende der Zusammenarbeit mit dem Schotten Russell einvernehmlich. Suikkanen soll nun am Sonntag das erste Mannschaftstraining in Augsburg leiten. Am Montag (19.00 Uhr) feiert der Finne im Heimspiel gegen den EHC Red Bull München bereits sein Debüt in der DEL.