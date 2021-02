Beachvolleyball : Nach Startverzicht in Katar: Borger kritisiert Weltverband

Berlin Erst zum zweiten Mal überhaupt dürfen die besten Beachvolleyball-Frauen der Welt auf der arabischen Halbinsel antreten. Das deutsche Nationalteam Borger/Sude will nicht hin, weil Gastgeber Katar auf eine ungewohnte Kleiderordnung besteht.

Beach-Volleyballerin Karla Borger hat nach dem Startverzicht mit ihrer Teamkollegin Julia Sude beim World-Tour-Turnier im März in Katar Kritik am Weltverband geübt.

Der Weltverband hat in diesem Jahr erstmals ein Turnier in Katar auch für Frauen in den Kalender aufgenommen. Bisher durften dort nur Männer spielen. Der Weltverband betonte, noch keine negative Rückmeldung für das Turnier in Katar erhalten zu haben.