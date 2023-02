Joshua Kimmich mit emotionaler Botschaft : Die Sportwelt trauert um verstorbenen Tim Lobinger

Bonn Der frühere Stabhochspringer Tim Lobinger hinterlässt nach seinem Tod drei Kinder. Die Familie trauert. Auch in der Sportwelt ist die Anteilnahme groß. Fußballer Joshua Kimmich verfasste sehr emotionale Worte.

Große Trauer um Tim Lobinger

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften am Wochenende in Dortmund wird es eine Schweigeminute für Lobinger geben, dem spätestens im Sommer 1997 die Herzen der Fans zugeflogen waren. Mit seiner wilden Mähne übersprang er damals in Köln als erster Deutscher im Freien die magische Sechs-Meter-Marke. Er war cool, irgendwie wild, ein echter Typ, laut, entschlossen, sagte seine Meinung und hob den Stabhochsprung in Deutschland auf eine neue Stufe.