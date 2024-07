Tennis Nadal zurück auf der Tour - Sieg im Doppel mit Ruud

Bei Olympia will Nadal im Einzel und auch im Doppel an der Seite von Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz aufschlagen. Sowohl im Einzel (2008 in Peking) als auch im Doppel (2016 in Rio de Janeiro mit Marc Lopez) hat der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger in seiner Karriere bereits die Goldmedaille gewonnen.