Basketball : Nächster Euroleague-Rückschlag für den FC Bayern

München Die Basketballer des FC Bayern München drohen die Euroleague-Playoffs zu verpassen. Das deutliche 71:82 (33:39) gegen Partizan Belgrad bedeutete für die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri die dritte Niederlage in Serie und den nächsten Rückschlag im Kampf um die begehrten Ränge zur Teilnahme an der K.o.-Runde.

Die formstarken Gäste, die von zahlreichen Partizan-Anhängern in der Halle lautstark unterstützt wurden, starteten besser und lagen früh mit 13:5 vorn (4. Minute). Ohne Top-Scorer Cassius Winston benötigten die ohnehin ersatzgeschwächten Bayern einige Minuten, kamen dann aber in Schwung. Es entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe, in der auch die Bayern teilweise führten (26:23/13.). Nach einem 6:0-Lauf gingen die Serben jedoch mit einem Sechs-Zähler-Vorsprung in die Kabine.