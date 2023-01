Tennis : Navratilova an zwei Krebsarten erkrankt - Prognose gut

Berlin Beim früheren Tennisstar Martina Navratilova ist Kehlkopf- und Brustkrebs jeweils im Anfangsstadium diagnostiziert worden. Das teilte die 66 Jahre alte Tschechin mit.

„Dieser Doppelschlag ist ernst, aber noch reparierbar, und ich hoffe auf ein günstiges Ergebnis“, sagte Navratilova in einem Statement. Es werde für eine Weile miserabel sein, „aber ich werde mit allen Kräften kämpfen“, kündigte die 18-malige Grand-Slam-Turniersiegerin an. Eine Sprecherin der Tennis-Ikone deutete auf die guten Prognosen der Ärzte hin. Schon in der nächsten Woche will Navratilova größtenteils in New York mit der Krebs-Behandlung beginnen.