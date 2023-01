Biathlon : Nawrath, Horn und Fratzscher kämpfen um letztes WM-Ticket

Lenzerheide Bei der Biathlon-EM entscheidet sich, wer das letzte Ticket für die Heim-WM in Oberhof bekommt. Drei erfahrene Männer stehen im Fokus. Im Frauen-Team ist auch eine Ex-Weltmeisterin dabei.

Die Biathleten Philipp Nawrath, Philipp Horn und Lucas Fratzscher kämpfen bei der Europameisterschaft im schweizerischen Lenzerheide in dieser Woche um das letzte Ticket für die Heim-WM in Oberhof.

Der Bayer Nawrath sowie die Thüringer Horn und Fratzscher konnten die interne WM-Norm im Weltcup - einmal Top Acht oder zweimal Top 15 - bis kurz vor den Titelkämpfen in Thüringen (8. bis 19. Februar) nicht erfüllen. Bundestrainer Mark Kirchner will am Rennsteig aber sechs Athleten zur Verfügung haben. „Man hat dann einen 1:1-Vergleich und danach werden wir entscheiden, wen wir als Sechsten noch dazu nehmen könnten, auch außerhalb der Norm“, hatte Kirchner der Deutschen Presse-Agentur zuletzt in Antholz gesagt. Sicher qualifiziert sind Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn, David Zobel und Justus Strelow.

Zum EM-Kader zählt bei den Frauen auch Ex-Weltmeisterin Vanessa Hinz, die allerdings kaum noch WM-Chancen hat. In Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Anna Weidel und Janina Hettich-Walz haben bereits fünf Frauen die Norm erreicht. Zudem drängte sich Hanna Kebinger in Antholz mit einer halben Norm und einer starken Staffel-Vorstellung auf. Auch die 25-jährige Bayerin startet in der Schweiz und könnte auch in Oberhof dabei sein, da Franziska Preuß ihre Saison vorzeitig beenden musste. Preuß war zwar qualifiziert, wird in Oberhof aber fehlen, wie der DSV mitteilte.