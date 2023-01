Basketball : NBA: Celtics gewinnen gegen Warriors nach Verlängerung

Boston Die Boston Celtics sind in der NBA weiter das Maß der Dinge und haben auch den Krimi gegen die Golden State Warriors gewonnen.

Das erste Hauptrunden-Duell seit den Finals in der nordamerikanischen Liga im vorigen Juni hatten die Celtics im Dezember noch verloren. Der Erfolg nun war der achte Sieg in Serie für den Tabellenführer der Eastern Conference und der 34. in dieser Saison. Kein anderes Team hat so viele.