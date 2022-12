Basketball : NBA: James führt Lakers am Geburtstag zum Sieg

NBA: James führt Lakers am Geburtstag zum Sieg

LeBron James (l) zeigte an seinem Geburtstag eine starke Leistung. Foto: Hakim Wright Sr./FR171311 AP/dpa

Atlanta- Selbst im Alter von 38 Jahren zeigt LeBron James noch Gala-Auftritte. Auch andere Basketball-Profis in der NBA spielen groß auf.

Basketball-Superstar LeBron James hat die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer Glanzleistung an seinem 38. Geburtstag zum Sieg geführt. Beim 130:121 (62:67) bei den Atlanta Hawks erzielte James mit 47 Punkten eine persönliche Saisonbestmarke und verbuchte zudem zehn Rebounds und neun Assists.

Am 38. (!) Geburtstag 47 PUNKTE 🤯🤯🤯 𝟜𝟟 ℙ𝕦𝕟𝕜𝕥𝕖 𝟙𝟘 ℝ𝕖𝕓𝕠𝕦𝕟𝕕𝕤 𝟡 𝔸𝕤𝕤𝕚𝕤𝕥𝕤 ... für 𝓛𝓮𝓑𝓻𝓸𝓷 𝓙𝓪𝓶𝓮𝓼 👑 #LakeShow pic.twitter.com/NIluk0YMtS

Neben James erzielten gleich vier weitere Spieler mehr als 40 Punkte in der besten Basketballliga der Welt. Unter anderem führte Giannis Antetokounmpo die Milwaukee Bucks mit 43 Punkten und 20 Rebounds zu einem 123:114 gegen die Minnesota Timberwolves. CJ McCollum erzielte für die New Orleans Pelicans 42 Punkte und verwandelte dabei elf Drei-Punkte-Würfe. Die Pelicans sind nach dem 127:116 gegen die Philadelphia 76ers, ihrem fünften Sieg in Serie, das beste Team der Western Conference.