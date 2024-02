Basketball NBA: Lakers gewinnen LA-Derby nach 21 Punkten Rückstand

Theis stand in der Startaufstellung und kam mit zwei Körben gut ins Spiel, konnte das Comeback der Lakers in der Defensive aber mit seinen Teamkollegen Kawhi Leonard und James Harden nicht verhindern. Der Basketballer aus Salzgitter verbuchte am Ende neun Zähler und fünf Rebounds. „Wir hatten einfach zu viele Turnover im letzten Viertel. In der ersten Halbzeit hatten die Lakers nach unseren Ballverlusten glaube ich neun Punkte, in der zweiten Halbzeit waren es 30“, sagte Theis.