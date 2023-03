Basketball : NBA: Niederlage für Lakers und Schröder im Playoffrennen

Dennis Schröder konnte die Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die New York Knicks nicht verhindern. Foto: Maximilian Haupt/dpa

Los Angeles Nach drei Siegen in Serie haben Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers im Kampf um einen NBA-Playoffplatz einen Rückschlag kassiert. Der Rekordmeister der nordamerikanischen Profiliga unterlag den New York Knicks mit Isaiah Hartenstein mit 108:112.

Der 29 Jahre alte Aufbauspieler Schröder kam in 26 Minuten auf 14 Punkte. Bester Werfer der Lakers war D'Angelo Russell, der wie Knicks-Star Julius Randle 33 Zähler erzielte. Hartenstein blieb für New York in 24 Minuten zwar ohne Punkte, der 24 Jahre alte Center sicherte aber insgesamt elf Rebounds für sein Team.