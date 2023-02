Basketball : NBA-Profi Reaves will für Deutschland spielen

Los Angeles Bei den Los Angeles Lakers ist Austin Reaves seit der vergangenen Saison ein wichtiger Spieler mit gelegentlichen Einsätzen in der Startaufstellung. Der 24-Jährige hat eine deutsche Großmutter.

Kontakt zum DBB

Zu den Chancen, dass er schon für die WM vom 25. August bis zum 10. September 2023 auf den Philippinen, Japan sowie in Indonesien bereitstehen würde, sagte er: „Ich beschäftige mich damit was hier passiert und mache mir darüber nicht so viele Gedanken.“ Nicht viele hätten ihm zugetraut, dass er überhaupt in diese Position kommen würde. „Ich habe noch nicht viel darüber nachgedacht, aber es ist etwas, das ich in der Zukunft gerne machen würde.“