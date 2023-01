Basketball : NBA: Schröder überragt bei knappem Lakers-Sieg

Los Angeles Deutschlands Basketball-Star Dennis Schröder glänzt beim Sieg seiner Lakers gegen Miami. Bei den Orlando Magic fehlen zwei deutsche Protagonisten.

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben die Los Angeles Lakers in Abwesenheit des angeschlagenen LeBron James den dritten Sieg in Folge gefeiert. Angeführt von einem überragenden Dennis Schröder schlugen die Lakers die Miami Heat mit 112:109.