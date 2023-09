Basketball NBA verschärft Regeln: Pausen für Star-Spieler erschwert

Als Star definiert die Liga in diesem Zusammenhang Profis, die in einer der drei vorausgehenden Spielzeiten ins All-Star- oder eines der All-NBA-Teams gewählt wurden. So dürften bei den Boston Celtics beispielsweise Jaylen Brown und Jayson Tatum nicht beide im gleichen Spiel pausieren, so lange beide gesund sind. Nach Angaben von ESPN sind 25 der 30 NBA-Clubs und fast elf Prozent aller Profis von den neuen Regeln betroffen. Eine NBA-Saison hat 82 Spiele in der Hauptrunde, dann erst beginnen die Playoffs.