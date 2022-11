NBA : Nets-Star Durant nach Trennung von Nash „geschockt“

New York Basketball-Superstar Kevin Durant von den Brooklyn Nets ist nach der Trennung von Chefcoach Steve Nash „geschockt“.

Dies sagte der 34-Jährige nach der 99:108-Niederlage der Nets gegen die Chicago Bulls, bei der Ex-Profi Nash schon nicht mehr an der Seitenlinie stand. „Du bist immer geschockt, wenn so etwas passiert. Aber es ist normal in der NBA. Es geht darum, bereit für das nächste Spiel zu sein“, sagte Durant.